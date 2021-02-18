ديوكوفيتش إلى نهائي أستراليا المفتوحة بفوزه على الروسي كاراتسيف

وضع حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش حدا لمسيرة رائعة للروسي أصلان كاراتسيف، الصاعد من التصفيات، وتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة في تاريخه.

وتمكن ديوكوفيتش من الفوز على كاراتسيف في نصف نهائي أولى بطولات الغراند سلام، بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2.

وفي واحدة من أكثر المواجهات غير المتوقعة في قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى تعرض ديوكوفيتش لكسر الإرسال مرتين أمام كاراتسيف المصنف 114 عالميا، لكنه تجنب حدوث مفاجأة روسية تحت أضواء ملعب رود ليفر.

ورفع اللاعب الصربي من مستواه في المجموعة الثالثة، وحقق الفوز بإرسال ساحق وسط تشجيع حماسي من الجماهير الصربية في المدرجات.

وسيلعب ديوكوفيتش ضد ستيفانوس تيتيباس أو دانييل ميدفيديف في النهائي يوم الأحد المقبل.