تونس الأولى عربيا... تصنيف الدول العربية في قائمة الفيفا للمنتخبات

تصدرت تونس قائمة الدول العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق النسخة الجديدة من التصنيف الشهري الصادر اليوم الخميس.

وحافظت تونس على مركزها الـ26 عالميا، لتحتل المركز الثاني أفريقيا بعد السنغال صاحبة المركز الـ20.

فيما تصدرت بلجيكا التصنيف وحلت فرنسا في المركز الثاني وخلفها البرازيل.

أما ترتيب المنتخبات العربية فجاء كالتالي: تونس (26) - الجزائر (31) - المغرب (33) - مصر (49) - قطر (58) - السعودية (67) - العراق (69)- الإمارات (74)- سوريا (76) - عمان (81)- لبنان (92) - الأردن (95) - البحرين (97) - موريتانيا (101) - فلسطين (102) - ليبيا (111) - السودان (127) - جزر القمر (130) - اليمن (145) - الكويت (148) - جيبوتي (184) - الصومال (197).

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف اليوم تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية.

ولم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.