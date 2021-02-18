رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يتوقع عودة الجماهير الموسم المقبل

توقع ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة الجماهير إلى الملاعب الموسم المقبل، آملا في وجودهم قبل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "بي بي سي قال ماسترز": ""نحن واثقون ومتفائلون بشأن المستقبل"، لافتا إلى أنه "لا نريد التعود على إفراغ الملاعب لفترة أطول بكثير".

وتغيب الجماهير عن الملاعب بشكل عام بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام وتسببت في تأجيل العديد من البطولات القارية والأوروبية والمحلية.

وفي حديثه في قمة "فاينانشيال تايمز أوف فوتبول"، قال ماسترز: "لا أحد يستطيع أن يؤكد الأمر"، معللا: "لآن هذا الوباء يتطور بطريقة مفاجئة، لكننا لم نفقد الأمل في أن نشهد عودة قليلة هذا الموسم".

وأضاف: "آمل أن يتم فتح الملاعب بسرعة وأن تشهد عودة الجماهير إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

يشار إلى أن جماهير إنجلترا تغيب عن ملاعب أنديتها منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد استئناف النشاط الكروي.

وكان 10 أندية قد شهدوا عودة المشجعين إلى ملاعبهم، بعد انخفاض الأعداد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يتم الإغلاق مجددًا، مع عدم وجود مؤشر حتى الآن على إمكانية تخفيف القيود.

وتحدث ماسترز أيضًا حول صفقة حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-25، مؤكدا أنه ونظرًا للتأثيرات المالية للوباء، فإن الرابطة لا تنوي الدخول إلى السوق حتى الصيف.

وأوضح أنه وفي جميع أنحاء أوروبا، كان هناك عدد من حالات انسحاب المذيعين من الصفقات الحالية أو إعادة التفاوض بشأنها، مشيرا إلى انخفاض صفقة البوندسليغا المحلية التي بدأت هذا الموسم بنسبة 20% تقريبًا.

وقال: "من المقبول عمومًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيشهد تراجعًا مشابهًا، لكنني لا يشعر أن هذا سيكون هو الحال"، مضيفا: "ما يجري في أوروبا فيما يتعلق بعمليات حقوقهم ليس بالضرورة وثيق الصلة بما قد يحدث في المملكة المتحدة".

وأكد: "لقد أبرمنا بعض صفقات حقوق وسائل الإعلام أثناء الوباء ونتقدم على مكانتنا الحالية في الأسواق التي كنا نبيع فيها".