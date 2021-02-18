تفاصيل عودة "كهربا" إلى المنتخب المصري

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، اقتراب محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، من العودة للمنتخب الوطني.

ونقل موقع "الكابتن" المصري، عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، تأكيده اقتراب كهربا من الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل الذي سيقام خلال شهر مارس/آذار المقبل، وتتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر إن كهربا يقدم مستوى عاليا مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، حتى لو كانت مشاركته دقائق معدودة في بعض المباريات.

وأضاف المصدر أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، يرغب في ضم كهربا للمنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر وفي حال استمراره على نفس المستوى.

يذكر أن محمود كهربا، تم استبعاده من المعسكر الأخير الذي خاض خلاله الفراعنة المباراتين مع توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بعد أزمته وقتها مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، أثناء مراسم تسليم درع الدوري للأهلي ودخل الطرفين في مشادة بينهما، وفسر البعض استبعاده من المنتخب بتوصية من محمد فضل.