رفض الانصياع للأوامر.. إعلام: لاعب جودو إيراني يتلقى تعليمات بالخسارة كي لا يواجه إسرائيليا

وسينافس بطل العالم سعيد مولاي البالغ من العمر 29 عامًا في بطولة الجودو التي تستمر يومين في تل أبيب تحت علم منغوليا، بعدما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية وجود رياضي إيراني في البطولة بأنه حدث تاريخي.
Welcome pic.twitter.com/MgC1grCL21— sagi muki (@sagimuki) February 15, 2021
طالبت السلطات الإيرانية بخسارة سعيد مولاي في مباراة نصف النهائي أمام لاعب الجود البلجيكي ماتياس كاسا حتى لا يلتقي في المباراة النهائية مع الإسرائيلي ساغي موكي، وفقا للشبكة البريطانية.
فاز الرياضي الإسرائيلي في النهاية بالبطولة، وخسر مولاي أمام لاعب جودو جورجي في المعركة على الميدالية البرونزية.
يذكر أنه بعد بطولة العالم في طوكيو، رفض سعيد مولاي اللعب لإيران وسرعان ما حصل على اللجوء السياسي في ألمانيا في ديسمبر 2019، حصل الرياضي على جواز سفر منغولي منذ مارس 2020، كان لاعب الجودو يقدم عروضه تحت العلم المنغولي بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية .
بعد وصول لاعب الجودو الإيراني إلى تل أبيب، نشر الرياضي الإسرائيلي ساغي موكي صورة مشتركة مع مولاي على تويتر مع تعليق: "أهلا بك يا أخي".
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