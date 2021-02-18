بعمر 23 عاما... أصغر رجل في الدوري الإنجليزي يشتري نادي كرة قدم

وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على استحواذ كيريل لويس دريفوس على سندرلاند، الذي أصبح رئيسًا للنادي

يبلغ دريفوس من العمر 23 عامًا فقط ولديه صندوق ائتماني تزيد قيمته عن 2 مليار جنيه استرليني (قرابة 3 مليون دولار أمريكي).

وسمح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لدريفوس، الذي حضر بعض مباريات سندرلاند هذا الموسم، بشراء النادي، اليوم.

وبهذا يخلف دريفوس، ستيوارت دونالد في منصبه، لكن سيظل الأخير المالك صاحب الحصة الأقل في المجموعة.

وقال دونالد، في بيان نشره النادي "التزام كيريل ونزاهته أقنعونا بقبول مقترحه".

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.



Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021

وأضاف: "رؤيته ورغبته في إعادة الأمجاد لسندرلاند، كانت واضحة منذ البداية، ولهذا رأينا أنه الخيار الأفضل للنادي، لتحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل".