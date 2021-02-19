"كاف" يعلن عن أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا... فيديو

ووفقا لـ"كاف"، توج النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي بالجائزة على حساب عبد القادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر، أوكانسي مانديلا لاعب حوريا الغيني وموسى ليبوسا لاعب صنداونز الجنوب أفريقي.

🗳️ 𝐕𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐈𝐍! @AlAhly’s @ajayi_jnr_ is the #TotalCAFCL Player of the Week for his stunning performance against Al Merreikh! 👏🦅



Enjoy the Nigerian's best moves during the encounter. 😉 pic.twitter.com/hDGooAelGq — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 19, 2021

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لملخص تألق أجايي أمام المريخ، مشيرا إلى أنه فاز بنتيجة التصويت بنسبة 96.2%.

وشارك أجايي في فوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي، وتألق في المباراة التي خاضها بشكل أساسي بعد غياب طويل ونجح في صناعة هدف.

ويستعد الأهلي حامل اللقب لمواجهة سيمبا في تنزانيا يوم 23 فبراير/شباط المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.