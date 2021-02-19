تعديل موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قال بيان صادر عن نادي سيمبا التنزاني إنه قام بتعديل موعد مباراته مع الأهلي، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وبحسب تصريحات حاجي صنداي منارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، ونقله موقع "يلا كورة"، فقد أكد تعديل موعد مباراته أمام الأهلي، في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، لتكون المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الثالثة.

وقال منارا: "مباراة سيمبا والأهلي المصري ستلعب في تمام الساعة الـ 9 مساء الثلاثاء 23 فبراير/ شباط الجاري" مؤكدا أنها "مباراة كبيرة للغاية لسيمبا وتنزانيا وشرق أفريقيا".

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، لمواجهة فريق سيمبا في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا على ملعب بنيامين مكابا في دولة تنزانيا، وتذاع على قنوات "بي إن سبورت" صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتضم المجموعة التي يلعب فيها الأهلي كلا من المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقد فاز سيمبا على فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى، بهدف مقابل لا شيء.