"فيفا": الحكام من النساء سيتواجدن في كل البطولات المخصصة للرجال... فيديو

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مشاركة النساء كحكام في مونديال الأندية فتحت الباب لتواجدهن في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن تواجدهن في بطولات الرجال أصبح حقيقة وواقعا.

وعن إمكانية تواجد النساء (الحكام) في مونديال 2022 بعد مشاركتهن الناجحة في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، قال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو: "بكل تأكيد 2022 وأيضا 2026 وغيرهما، هذا الأمر ليس رمزيا إنه حقيقة".

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Q: Does it (female officials at the #ClubWC) give us a hint to what could happen at the 2022 @FIFAWorldCup?



A: "Absolutely. 2022. 2026, and the rest. This is not just symbolic. This is real."



The words of the FIFA President. Watch now. — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 18, 2021

وحول مشاركة فريق تحكيم نسائي لأول مرة في مونديال الأندية بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس واحتمال تكرار ذلك في كأس العالم المقبلة في 2022، أوضح أنه "من المهم جدا أن تكون إيدينا في قطر للتحكيم".

وتابع قائلا "أود أن أهنئهن، ومن المهم أن نعرف أنهن هنا لأنهن يستحقن ذلك ويمكنهن الاستمرار، ومن المهم أيضا الإشارة إلى العالم بأن النساء لديهن دور في كرة القدم المخصصة للرجال وليس المخصصة فقط للنساء".

وتحدث رئيس "فيفا" عن بداية انفراج الأزمة باقتراب عودة الجماهير للملاعب، مؤكدا في الوقت ذاته أن مونديال الأندية في قطر كان اختبارا تجريبيا ناجحا للغاية في ظل وضع شهد تطبيق بروتوكولات صارمة.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم المقبلة ستكون منافسة رائعة إذا تم تطبيق البروتوكول الصحي حال استمر الوباء خلال البطولة.

يذكر أن "فيفا" عيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة تحديد المركز الخامس والسادس بين فريقي الدحيل القطري وأولسان الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وأدارت المباراة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا وعاونها البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.