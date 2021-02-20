الإيراني سعيد مولاي يعلق بعد فوزه بفضية بطولة الجودو في إسرائيل

وخسر سلام في النهائي أمام شاروبيدين بولتوييف من أوزبكستان، في وزن حتى 81 كلغ، وذلك بعد فوزه في المباراة الأولى على الأذربيجاني ظاليم تتزكاييف، ثم فوزه على الإيطالي أنطونيو إسبوزيتو.

وبعد فوزه بالميدالية الفضية، قال مولاي إنه يشكر إسرائيل على حسن ضيافتها ودعمها له، بحسب القناة الإسرائيلية i24news.

وتابع لاعب الجودو الإيراني: "استقبلتني إسرائيل بحفاوة منذ وصولي"، مضيفا: "فريق الجودو الإسرائيلي كان يعاملني بلطف للغاية. وهذا شيء لن أنساه أبدا".

وكان مولاي قد صرح، في وقت سابق، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قائلا: "أنا أشارك فقط باسم منغوليا. لم أعد أتنافس باسم إيران. انتهى هذا الجزء بالنسبة لي. كنت دائمًا رياضيا، ولم أخض في أمور سياسية قط".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد وصفت مشاركة مولاي الذي نافس بالبطولة باسم منغوليا بالحدث التاريخي.

ويشار إلى أن سعيد مولاي هو بطل العالم في رياضة الجودو في وزن حتى 81 كيلوغراما لعام 2018.

وكان مولاي قد فر من بلاده في 2019 بعد أن قال إن مسؤولين حكوميين في طهران ضغطوا عليه للانسحاب من بطولة العالم للجودو في طوكيو لتجنب مواجهة لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي في النهائي. وحصل مولاي لاحقا على حق اللجوء في ألمانيا.