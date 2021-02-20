محمد صلاح يشارك في حفل خاص باللاعب المصري عماد متعب

شارك اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب عماد متعب، نجم مصر والنادي الأهلي السابق.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن يارا نعوم، زوجة عماد متعب، نشرت مقطع فيديو خاص بالاحتفال بعيد ميلاد متعب، على صفحته الشخصية على "إنستغرام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yara Naoum (@yaranaoumofficial)

ويتضمن الفيديو رسائل من نجوم وأساطير الكرة المصرية ومجموعة الفنانين، كان بينهم النجم المصري محمد صلاح.

وتضمن الفيديو رسائل من كل من خالد مرتجى ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى نجوم كرة القدم أبرزهم حسام غالي وأحمد حسن وحازم إمام ومحمد زيدان وميدو.