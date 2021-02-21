المريخ السوداني: لم نرفع دعوى ضد كهربا وما حدث بينه وبين لاعبنا أمر طبيعي..فيديو

فند نائب رئيس نادي المريخ السوداني، علي أبا بشر، الأنباء عن تقدم مسؤولي ناديه بشكوى ضد لاعب الأهلي المصري محمود عبدالمنعم "كهربا"، بداعي تلفظه بعبارات عنصرية تجاه أحد لاعبيه خلال مواجهة الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أبا بشر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "سمعت كلام كثير من وسائل الإعلام المصرية والسودانية، وتناولوا بعض المشاكسات التي تحدث بين اللاعبين، ولكن لم ترتق لتكون شكوى رسمية، ولو حدثت إشكالية تعالج على مستوى رؤساء الأندية، ونحن أشقاء، ونريد الإعلام أن يتناول الأمر بشكل بناء والمهنية مهمة في هذا المجال".

وأضاف: "التواصل حدث بشكل مباشر بين الفرقتين، وما حدث شيء طبيعي داخل الملعب، الأمر لا يتعدى عصبية ملعب".

هذا وسائل إعلام سودانية، أفادت بأن المريخ شرع في تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد كهربا، ويتهمه بالإساءة لعبد الرحمن إسحق بعبارات عنصرية وكلمات نابية.

وكان المريخ خسر من الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.