وزير الرياضة المصري: أزمة رحلة الزمالك انتهت

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتوجهه إلى السنغال، لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب بوابة الأهرام الحكومية فقد قال صبحي: "انتهت الأزمة، وتوجهت الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال".

تأكيد الوزير المصري جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني حيث أبلغه بانتهاء الأزمة.

وكانت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، قد أكدت قبل انتهاء الأزمة أن الزمالك لم يصل، بسبب وجود مشكلة في الطيران، وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديه تصريح لدخول الأجواء الموريتانية، مؤكدة أن الطائرة حاولت مرتين لكنهم لم ينجحوا.

وأضافت: "كان المفترض وصول البعثة في الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حالياً"، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولها على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران، ولا يمكننى تحديد سبب الأزمة، حسب تعبيرها.

وكانت اتصالات مكثفة قد قام بها وزير الشباب والرياضة المصري مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة فريق نادي الزمالك بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتواجد بعثة الزمالك بالجزائر انتظاراً لحل الأزمة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره لدور وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية، والتدخل السريع لإنهاء أزمة سفر فرق الزمالك إلى السنغال عبر الطائرة الخاصة بهم، مشيراً إلى التعاون المثمر وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة في دعم البعثات المصرية وحل أي مشكلة قد تواجههم.

وتمني وزير الرياضة التوفيق للاعبي نادي الزمالك في مباراتهم أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية، والفوز بالمباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة توينجيت السنغالي يوم الثلاثاء 23 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويوجد بمجموعة الزمالك وتوينجيت كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.