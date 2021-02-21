اللاعب القطري أكرم عفيف يثير ضجة بتصريحات إعلامية... وصدور عقوبة شديدة بحقه

أدلى لاعب نادي السد القطري، أكرم عفيف، بتصريحات صحفية تلقى على إثرها عقوبة شديدة من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وعلى حسابه على "تويتر" غرد الاتحاد ناقلا بيان لجنة الانضباط القاضي بتوقيف أكرم عفيف مبارتين وتغريمه 30 ألف ريال قطري (8240 دولار).

وأوضح البيان أن "المبارتين هما المباراة القادمة ضمن مسابقة دوري QNB والمباراة النهائية لمسابقة كأس قطر".

جاء ذلك، بحسب البيان، بسبب تصريحات اللاعب أكرم عفيف الإعلامية خلال مقابلة له مع قنوات الكاس بعد مبارة نصف نهائي كأس قطر أمام الريان، والتي أثارة ضجة وجدلا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرياضية.

وقال عفيف خلال التصريح: "كنا نلعب أمام 11 لاعبًا ونصف"، مشيرًا إلى الحكم الذي لم يُوفر لهم الحماية أمام خشونة لاعبي الريان.

وأشار إلى أن خشونة اللعب هي التي تسببت في حصوله على البطاقة الصفراء.