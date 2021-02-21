"الحساب قادم"... مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وجه الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مساء اليوم الأحد، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدا أن "يوم الحساب" قد اقترب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لمرتضى منصور بحسابه على تويتر، بعد نحو أسبوعين من رفض محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طعنه، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال منصور: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين أنا أقرأ وأتابع كل ما تكتبوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأقدر مشاعركم نحوي و نحو نادى الزمالك العظيم الكيان الذي من أجله تحملنا الكثير من المؤامرات".

إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين انا اقرأ وأتابع كل ما تكتبوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأقدر مشاعركم نحوي و نحو نادى الزمالك العظيم الكيان الذي من أجله تحملنا الكثير من المؤامرات . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 21, 2021

وخاطب جمهور النادي بقوله: "أقول لكم جميعا أن هذا الوقت ليس وقت الشماتة في لجنة مغتصبة لمبانى النادى بأوراق مزورة فالحساب قادم معهم ومع من تآمر على تعينهم أيًا كان منصبه وليس وقت السخرية علي فريق عظيم التفوا حول فريقكم فهو الوحيد ومعه الجمهور العظيم الذي يمثل الكيان أما فيما عدا ذلك فهم مجموعة من المرتشين".

وقال مرتضى منصور إن لاعبي نادي الزمالك الذين لم يعيشوا هذه الأجواء من "البهدلة" منذ انتخابه رئيسا للنادي، وفق قوله "يحتاج منا الآن الوقوف خلفه والدعاء له بالتوفيق في مباراة تونجيث السنغالي الصعبة وتأكدوا أن لاعبينا أبطال يستطيعون أن يعبروا كل الصعاب والمؤامرات".

وأقول لكم جميعا أن هذا الوقت ليس وقت الشماتة في لجنة مغتصبة لمبانى النادى بأوراق مزورة فالحساب قادم معهم ومع من تآمر على تعينهم أيًا كان منصبه وليس وقت السخرية علي فريق عظيم التفوا حول فريقكم فهو الوحيد ومعه الجمهور العظيم الذي يمثل الكيان أما فيما عدا ذلك فهم مجموعة من المرتشين — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 21, 2021

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة مع تونجيت السنغالى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.