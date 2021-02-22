مصر تحصل على حق بث قرعة الكونفدرالية الأفريقية

كشفت مصر، اليوم الإثنين 22 فبراير/شباط، عن أنها حصلت على حق بث قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بحسب ما نقله موقع "مصراوي"، أنها حصلت على حق بث قرعة البطولة فضائيا، والمقرر إقامتها عصر اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وقالت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون، إن إدارة البرامج الرياضية تستعد لنقل هذا الحدث القاري الهام بأفضل صورة ممكنة.

كما أشرفت القناة الأولى على بروفة إخراج القرعة، حيث من المقرر أن يتولى إخراجها أسامة الهواري.

وتابعت فاروق بقوله "في إطار الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس 2".

وأضافت نائلة فاروق، أنه "سيتم نقل القرعة بأفضل التقنيات الإخراجية وبجودة إتش دي، تنفيذًا لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام".