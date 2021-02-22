مسؤول بالزمالك المصري: إجراءات سفرنا للسنغال صحيحة ونطالب بالتعويض

أكد حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك المصري، أن الإجراءات التي اتبعها ناديه في سفر بعثته إلى السنغال صحيحة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "يلا كورة" قال السمري: "إن إدارة النادي اتخذت إجراءات إدارية صحيحة بشأن الطائرة الخاصة التي أقلت فريق الزمالك من القاهرة إلى السنغال"، مؤكدا أن ناديه سيطالب بالتعويض.

وكانت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال قد أكدت منع الطائرة التي كان يستقلها الفريق من دخول الحدود الموريتانية بسبب عدم الحصول على التصريحات اللازمة.

وعن الإجراءات التي اتبعها ناديه قال السمري: "إدارة النادي اتخذت إجراءات إدارية صحيحة من خلال مناقصة محدودة بين ثلاث شركات وكانت الأسعار المقدمة 89 ألف دولار، 103 و95 ألف وبإضافة الرسوم وصلت 107 الف".

وأضاف: "بالتأكيد مادام مناقصة قانونية ستختار الأقل سعرا وكان فارق السعر في الرسوم، وضيافة وإعاشة طاقم الطيارة طوال فترة الرحلة تحملتها الشركة، علاوة على معاينة الطائرة من خلال فيديوهات، وسابقة أعمال بنقل فريق الأهلي ومنتخب الشباب أو الناشئين، وليس قلة السعر في الجانب الفني أو تعريض الأرواح للخطر".

ونفى السمري أن تكون إدارة النادي قد بحثت عن الأرخص قائلا: "ولو كانت النية الأرخص، فالأرخص لكانت رحلة عادية وليست خاصة توفيرا للوقت والجهد".

وتساءل عضو تنفيذية الزمالك: "من يتوقع أن الشركة لم تحصل على تصريح للمرور من أجواء معينة؟ هل حدث أن سأل أحد طوال حياته في سفرياته عن هذا الأمر؟ خاصة وأنه لا يمكن أن تُقلع طائرة إلا بتأكد السلطات المعنية من ذلك".

وطرح السمري سؤالا آخر حيث قال: "ماذا لو أخذت اللجنة السعر الأعلي ومرت الأمور دون مشاكل ولا يمكن لبال أحد التفكير في موضوع الأجواء؟ سيتحول الأمر الي اتهامات في الذمم والسمسرة، وليه اختاروا السعر الأعلي وعندهم سعر أقل".

وختم: "قطعا لابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، للتعويض عن هذا الضرر.. وفي الأخير "ولَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ".. نقول الحمد لله وقدر الله ماشاء فعل".

وتستعد بعثة الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي غدا الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.