الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الأهلي المصري يلتقي سيمبا التنزاني، غدا الثلاثاء.

وتابعت: "حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية في ختام المران الرئيسي"، مشيرة إلى أنها شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

وخلال التمرين خاض لاعبو الأهلي التقسيمة على شوطين مدة كل منها 10 دقائق، وحرص جميع اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم.

وقالت "بوابة الأهرام" إن مروان محسن، مهاجم الفريق، شارك في المران الختامي لفريق الأهلي بشكل كامل سواء في التدريبات البدنية أو تقسيمة الكرة.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.