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    بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي

    سيمبا التنزاني يفوز على الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    فاز فريق سيمبا التنزاني على النادي الأهلي المصري بهدف بلا رد، في المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت منذ قليل باستاد مكابا بدار السلام في تنزانيا.

    شهدت المباراة هدفا في الدقيقة 30 من الشوط الأول، حيث نجح ميكسيون صانع ألعاب سيمبا التنزانى في التقدم لفريقه على الأهلى بهدف مقابل لاشىء، إثرتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

    يشار إلى أن اللقاء الذي ياتي ضمن فاعليات الجولة الثانية لدورى أبطال إفريقيا، قد أعطى لسيمبا الأفضلية حيث احتل صدارة المجموعة، التي تضم إضافة للاهلي وسيمبا كلا من فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

    وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.

    جدير بالذكر أن موعد مباراة الأهلي وسيمبا كان قد شهد تعديلا، حيث صرح حاجي صنداي منارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة الماضية، مؤكدا تعديل موعد مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

    وقال منارا: "مباراة سيمبا والأهلي المصري ستلعب في تمام الساعة الـ 9 مساء الثلاثاء 23 فبراير/ شباط الجاري، مؤكدا أنها "مباراة كبيرة للغاية لسيمبا وتنزانيا وشرق أفريقيا".

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