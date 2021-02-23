تعرض أسطورة الغولف الأمريكي تايجر وودز لحادث خطير... فيديو

واشنطن- سبوتنيك. وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان: "في 23 فبراير 2021، في حوالي الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مروري لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الغولف إلدريك تايجر وودز".
BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021
وذكر البيان أن
مركبة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وأنه كان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التي تستخدم في حوادث خطيرة للغاية.
Tiger Woods was taken to the hospital Tuesday after he was involved in a single-vehicle rollover crash.— CBS News (@CBSNews) February 23, 2021
Woods, 45, was extricated from the wreck with the "jaws of life" by first responders. pic.twitter.com/OGbG56w847
وذكر البيان أن وودز نقل إلى مستشفى محلي لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة في الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.
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