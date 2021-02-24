لاعب كرة قدم يقدم مشهدا تمثيليا فاشلا... فيديو

سعى روسبين راموس، لاعب خط وسط باتانيكوس الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة لبطولة غواتيمالا، إلى إضاعة الوقت، حيث تظاهر بأنه ضرب من قبل الجمهور.