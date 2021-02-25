إصابة المدرب المصري حلمي طولان بفيروس كورونا

أصيب حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي المصري، بفيروس كورونا المستجد، ما يعني غيابه عن الفريق البترولي في الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقالت صحيفة "الوطن" إن نتيجة مسحة نادي إنبي لمباراة، اليوم الخميس، مع الإنتاج الحربي أكدت إصابة المدير الفني حلمي طولان، رغم حرصه على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

في السياق ذاته، يغيب كذلك عن مباراة اليوم، مصطفى شلبي لاعب إنبي، والذي جرى عزله في منزل أسرته بأسيوط بينما تعافى صلاح ريكو ورامي صبري.

ومن المقرر أن يلتقي نادي إنبي أمام نادي الإنتاج الحربي، اليوم الخميس، ضمن فعاليات مؤجلات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام أحداثها على أرضية ملعب الأهلي والسلام .

وكان نادي إنبي قد تعادل إيجابيا في الجولة الماضية، أمام نادي الإسماعيلي بهدف في شباك كل فريق، في اللقاء الذي أقيم ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

يذكر أن إنبي يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، جمعها من الانتصار في خمس مباريات والتعادل في ثلاث مباريات، وتلقي الفريق ثلاث هزائم أيضا.