اتحاد الكرة المصري يكشف موعد مبارتي القمة بين الأهلي والزمالك

وبحسب موقع اتحاد الكرة المصري، فقد حددت اللجنة يوم الثامن عشر من شهر أبريل/نيسان لمباراة الجولة الأولى، فيما ستأتي مباراة الجولة الثانية في العاشر من شهر مايو/آيار المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تحديد موعد مبارتي الأهلي جاء ضمن مواعيد 7 جولات جديدة حددتها اللجنة، وأصدرت بيانا بها اليوم الخميس.

وقد حددت لمباراة الأهلي مع الإسماعيلي يوم العاشر من شهر مارس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 على ملعب ستاد الإسكندرية.

أما ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري فقد حددة اللجنة السابع من شهر أبريل المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ18.

كما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة الـ19 يوم 2 مايو على ملعب ستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن آخر لقاءات الأهلي والزمالك كانت في نهائي البطولة الإفريقية، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، وعلى إثرها تأهل لبطولة كأس العالم للأندية، التي حقق فيها الميدالية البرونزية.