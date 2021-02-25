الإسباني نادال ينسحب من دورة روتردام بسبب الإصابة

أعلن الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانيا عالميا، اليوم الخميس، انسحابه من دورة روتردام الهولندية لكرة المضرب من أجل التعافي من إصابة في الظهر عانى منها خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان الملقب بالـ"ماتادور" انسحب من دورة إيديلايد التحضيرية لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيابس في وقت سابق من هذا الشهر ما حرمه من لقب ثان في ملبورن بعد 2009.

It is with great sadness that I have to forfeit from Rotterdam. As most of the fans know, I suffered some back problems in Australia that started in Adelaide and continued during Melbourne. We found a temporary solution that allowed me to play without pain in the second week 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 25, 2021

وقال نادال عبر حسابه على "تويتر"، إن "الانسحاب من دورة روتردام أمر محزن"، لقد عانيت من بعض المشاكل في الظهر في أستراليا التي بدأت في أديلايد واستمرت خلال ملبورن".

this was the perfect year for my calendar.

I hope to come back and play there soon.

All the best to the tournament, always a top class event. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 25, 2021

وكان من المقرر أن يلعب نادال، المتوج بـ 20 لقبا في بطولات الغراند سلام، في روتردام للمرة الأولى منذ عام 2009.

وأضاف نادال، "بمجرد عودتي إلى إسبانيا ، زرت طبيبي ونصحوا مع فريقي بعدم اللعب".