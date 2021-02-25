محمد صلاح يفاجئ جمهوره بالظهور في برج خليفة... فيديو

فاجأ اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، جمهوره، اليوم الخميس، بمقطع فيديو على حسابه بموقع "إنستغرام".

وفي مقطع الفيديو يظهر اللاعب الدولي محمد صلاح على واجهة برج خليفة الشهير في مدينة دبي الإماراتية.

وقال صلاح في الفيديو الإعلاني الذي يسوق لواحدة من العلامات التجارية الشهيرة: "أهلا دبي، أنا محمد صلاح، حابب أرحب بكم هنا في مستقبل الرياضة وأنت هتكون (ستصبح) جزء منه".

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يذكر أن صلاح أحرز جائزة أفضل هداف مع "الريدز" خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها النجم المصري هذه الجائزة، كما تمكن من تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات، ليتفوق بذلك على جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.