"أريد أن ألعب فقط في خط الوسط"... صحيفة تكشف شرط ألابا للانتقال إلى ريال مدريد

وضع النمساوي دافيد ألابا، ظهير فريق باريرن ميونخ، شرطا جديدا من أجل الانتقال إلى فريق ريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري، في الموسم الحالي، حيث أعلن اللاعب أنه لن يجدد وسيرحل مجانا في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن "ألابا اشترط على مسؤولي ريال مدريد، ضمان اللعب في خط الوسط".

وتألق ألابا مع بايرن ميونخ في مركز الظهير الأيسر، كما أنه بات في المواسم الأخيرة يلعب في قلب الدفاع.

ويحتاج ريال مدريد للاعب جديد في خط الدفاع، بسبب احتمالية رحيل سيرخيو راموس الذي ينتهي عقده مع فريق ريال مدريد (الميرنغي) هذا الموسم.

ويذكر أن تقارير إسبانية سابقة قالت: "إن ألابا اشترط أيضا الحصول على 10 ملايين يورو سنويا من أجل التوقيع مع ريال مدريد".