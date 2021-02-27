"هو اللعبة بحد ذاتها".. إبراهيموفيتش يختار أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

كشف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، عن رأيه فيما يتعلق بأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

ففي حوار عبر موقع Goal، قال زلاتان، إنه يرى الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو اللاعب الأفضل، على الإطلاق، في تاريخ اللعبة.

وأضاف إبراهيموفيتش: "أقول دائما إن هناك اللاعبين الذين يلعبون اللعبة، وأيضاً هناك اللاعبون الذين يمثلون اللعبة، لكن بالنسبة لي رونالدو هو اللعبة بحد ذاتها، عندما تشاهده يلعب، الجميع يريد أن يكون مثله وأن يصل لمستواه".

وتابع"الطريقة التي كان يتحرك بها لم يستطع أحد أن يكون مثله، باختصار إنه أعظم لاعب عبر التاريخ بلا شك".