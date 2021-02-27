المدير التنفيذي للأهلي المصري: مباراتنا مع فيتا كلوب 6 مارس على استاد القاهرة

أعلن النادي الأهلي عن موعد مباراته مع فريق فيتا كلوب الكونغولي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فبحسب موقع "يلا كورة" أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي ستقام يوم 6 مارس/آذار القادم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وشدد مرجان على أن ناديه قد أخطر اتحاد الكرة بذلك، قائلا: "أخطرنا اتحاد الكرة بإقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي من أجل مخاطبة الاتحاد الأفريقي والفريق الكونغولي أيضاً بموعد هذه المواجهة".

وأكد أن ناديه يعمل على ترتيب كافة الأمور بشكل مبكر حتي يتفادي حدوث أي أزمة، مشيرا أنهم لهذا السبب حددوا منذ أيام موعد ومكان المباراة.

يشار إلى أن الأهلي سيلتقي غدا الأحد، فريق طلائع الجيش في الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.

وخلال مبارتين في الدور الأول التقى الأهلي مع المريخ السوداني في القاهرة وحقق فوزا بثلاثية نظيفة، فيما هزم من سيمبا التنزاني بهدف بلا رد في المبارة التي أقيمت بينهما بمدينة دار السلام في تنزانيا.