بسبب شيكابالا... هل يدفع الزمالك المصري غرامة نصف مليون يورو؟

أكد عماد عبد العزيز نادي الزمالك المصري أنه بصدد إجراء مفاوضات مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي لتفادي دفع الغرامة التي تقدر بـ500 ألف يورو.

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد أكدت مصادر بالنادي أن إدارة الزمالك ستتفاوض مع مسئولي سبورتنج لشبونة بشأن الغرامة التي فرضها على لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان شيكابالا قد سبق له اللعب في صفوف الفريق البرتغالي، حيث انضم إليه في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك إلا في مباراة واحدة، ثم انقطع عن التدريبات، وعاد إلى مصر ليلتحق بفريقه السابق الزمالك.

بعدها قرر الفريق البرتغالي تغريم نادي الزمالك 500 ألف يورو بسبب تأخره في دفع مستحقات قيمة صفقة شيكابالا، حسبما ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، في أبريل من العام الماضي.

لكن المصادر أكدت أن إدارة الزمالك تسعى للتفاوض مع النادي البرتغالي من خلال دفع المقابل المادي بدون الفوائد وغرامات التأخير بسبب زيادة المقابل المادي، مع تأكيده على أن الزمالك سيطلب السداد على دفعات.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أقر بأحقية سبورتنج لشبونة فى الشكوى التى قدمها ضد الزمالك فى 2016 واتهم فيها الأبيض لعدم الامتثال للعقد بين الطرفين فى صفقة شيكابالا الذى غادر البرتغال بعد انضمامه من الزمالك فى 2014 بسبب خلافات مع الإدارة.

وأكدت الشكوى أن شيكابالا غادر سبورتنج لشبونة ولم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق، وعوقب بعدها بالتدرب مع فريق الشباب، وأثناء هذه الفترة تمرد شيكابالا احتجاجًا على عدم مشاركته، وترك معسكر الفريق ما جعل سبورتينج لشبونة يتقدم بشكوى ضده وضد ناديه، وهو ما يُكلف الزمالك 500 ألف يورو غرامة مطالب بدفعها إلى سبورتنج لشبونة.