لاعبو تشيلسي يضعون أحذيتهم في "ميكرويف" قبل المباريات

كشفت تقارير إعلامية بريطانية الى عمل غريب يقوم به لاعبوا فريق تشيلسي بكرة القدم، من خلال وضع أحذيتهم قبل المبارايات في "ميكرويف".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعبي الفريق يستخدمون "الميكرويف" في تدفئة أحذيتهم قبل خوض المباريات لتقليل الشعور بالبرد فى الشتاء من أجل تقديم الأداء الأفضل.

حيث وضعت إدارة النادي "ميكرويف" في غرفة تبديل الملابس في ملعب "ستامفورد بريدج" كما يتم نقله معهم في حافلة الفريق خلال المباريات الخارجية.

وقال مصدر في النادي "يبدو أن أحذية كرة القدم الحديثة من الأنواع التي يجب ارتداؤها بشكل أكثر إحكاما وتعتمد على تأثير الضغط بدلا من الأربطة ولذلك عندما تكون الأحذية باردة يمكن أن تكون قاسية جدا".

هذا ويضع اللاعبون أحذيتهم لمدة دقيقة أو دقيقتين بعدها تصبح الأحذية ناعمة بدرجة كافية وجاهزة للارتداء.