بسبب المستحقات... اتحاد الكرة المصري يعلق "مسحات كورونا"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لحين إشعار آخر.

وبحسب موقع مصراوي فقد أكد مصدر مسؤول بالاتحاد أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، قررت تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأندية، وإبلاغهم بقرار تعليق المسحات قبل مباريات الدوري والكأس.

وعلل المصدر قرار الاتحاد بأنه يأتي كمحاولة من الاتحاد لحل الأزمة المتعلقة بالمستحقات، بعد رفض الأندية دفع الأموال لاتحاد الكرة.

وأكد أن الأندية وطبقا لهذا القرار ستصبح ملزمة بأن تتولى بمعرفتها الأمور المتعلقة بالمسحات او التحاليل أو أي اجراء للكشف عن فيروس كورونا على نفقتها.

‎يشار إلى أن الاتحاد كان قد سبق وخاطب أندية الدوري الممتاز، مطالبا كل نادي بمبلغ 3 مليون جنيه قيمة مسحات كورونا الخاصة بالموسم الجاري.

لكن مسؤولي أندية الدوري اعترضوا على مطالبة اتحاد الكرة لهم بمستحقات المسحات، ورفضوا سداد تلك المبالغ.