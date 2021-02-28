بسبب المستحقات... اتحاد الكرة المصري يعلق "مسحات كورونا"

وبحسب موقع مصراوي فقد أكد مصدر مسؤول بالاتحاد أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، قررت تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأكد المصدر أن اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأندية، وإبلاغهم بقرار تعليق المسحات قبل مباريات الدوري والكأس.
وعلل المصدر قرار الاتحاد بأنه يأتي كمحاولة من الاتحاد لحل الأزمة المتعلقة بالمستحقات، بعد رفض الأندية دفع الأموال لاتحاد الكرة.
وأكد أن الأندية وطبقا لهذا القرار ستصبح ملزمة بأن تتولى بمعرفتها الأمور المتعلقة بالمسحات او التحاليل أو أي اجراء للكشف عن فيروس كورونا على نفقتها.
يشار إلى أن الاتحاد كان قد سبق وخاطب أندية الدوري الممتاز، مطالبا كل نادي بمبلغ 3 مليون جنيه قيمة مسحات كورونا الخاصة بالموسم الجاري.
لكن مسؤولي أندية الدوري اعترضوا على مطالبة اتحاد الكرة لهم بمستحقات المسحات، ورفضوا سداد تلك المبالغ.
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