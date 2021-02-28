مصادر بالأهلي: معلول خارج مواجهة "فيتا كلوب" السبت المقبل

أكدت مصادر بنادي الأهلي المصري عدم وجود علي معلول ضمن تشكيلة الفريق في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وبحسب تصريحات لموقع "يلا كورة" قال مصدر مسؤول بالأهلي إن علي معلول ظهير أيسر الفريق سيستمر غيابه في مواجهة فيتا كلوب الكونجولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلل المصدر غياب معلول قائلا: "معلول لن يلحق بمباراة فيتا كلوب لاستمرار معاناته من إصابته العضلية".

وكان معلول قد أصيب في مباراة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، بعد مرور 20 دقيقة على اللقاء.

وأكد المصدر أنه لا يزال بحاجة إلى نحو أسبوع للمشاركة في التدريبات الجماعية دون قلق".

وأوضح أن اللاعب يقوم ببرنامج تأهيلي في الجيمنزيوم، بجانب تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من إصابته.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وفيتا كلوب السبت المقبل الموافق 6 مارس/ آذار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

يشار إلى أن اتهامات بادعاء الإصابة قد لاحقت علي معلول عقب خروجه من بمباراة فريقه أمام بايرن ميونخ.

لكن معلول رد قائلا: "مش علي معلول اللي يهرب من المباريات ولا علي معلول اللي يمسك رجله ويدعي الإصابة"، مؤكدا أن "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".

يُذكر أن الأهلي سيواجه طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.