مصر... أهداف الأهلي وطلائع الجيش (2-1)

فاز فريق الأهلي على طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك في مواجهة الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري.

وفي الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد السلام، سجل طلائع الجيش هدف التقدم بتسديدة صاروخية بقدم أحمد سمير استقرت في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبعد مرور 5 دقائق لا غير أحرز جونيور أجاي هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 32.

وعاد النيجيري أجاي وسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة.

هدف الاهلي التاني ابو خالد اجاي 🦅🦅ملوووووك التسعين 🔥❤️ pic.twitter.com/t3BEWKQj9i — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) February 28, 2021

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 12 نقطة.