من أجل عيون ساسي...مشجعة "زملكاوية" تتبرع بقرطها الذهبي لبقاء اللاعب في النادي

أبدت سيدة ومشجعة لنادي الزمالك المصري استعدادها للتبرع بثمن قرطها الذهبي من أجل المساهمة في دفع عقد اللاعب التونسي في النادي فرجاني ساسي.

واستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري البالغ 28 عاما اليوم الأحد، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات "القلعة البيضاء" قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعد ساسي لمشجعة الزمالك



استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السيدة سوزان محمد قنديل إحدى مشجعات النادي قبل انطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. pic.twitter.com/byNv1ZhcPC — Zamalek.tv (@Zamalek) February 28, 2021

ووصلت مشجعة النادي أو كما أطلق عليها "عاشقة الزمالك" إلى مقر "القلعة البيضاء" لطلب مقابلة ساسي، والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي، بعد أن سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكارا ومقترحات لتنمية موارد النادي لتجديد عقد اللاعب التونسي مع الفريق.

كما استقبل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك هشام إبراهيم، السيدة ووجه لها الشكر على مبادرتها ومشاعرها الطيبة رافضا استلام المبلغ، مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له، وأهداها علم النادي وتذكار خاص.

فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بلافتة طيبة من سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

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كما لبى ساسي رغبة "عاشقة الزمالك" بلقائها مستقبلا إياها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار مع الزمالك في الفترة القادمة، ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير "القلعة البيضاء".