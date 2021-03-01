بعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد… تقييم محمد صلاح 68 %

عاد فريق ليفربول إلى الانتصارات بعد الخسائر المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم عدم تسجيل هدافه محمد صلاح، أي أهداف في شباك شيفيلد يونايتد، خلال مباراة الأمس.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن محمد صلاح شارك بشكل أساسي في مباراة الأمس، التي انتهت بفوز الريدز على شيفيلد يونايتد (2 - 0).

وأقيمت المباراة في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ووضعت الصحف الإنجليزية تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد يونايتد، وتم ذلك وفقا للدرجات من 1 إلى 10.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن تصنيف النجم المصري الدولي جاء بين 6 و7 درجات، مشيرة إلى أن متوسط تقييمه في كل الصحف سجل 6.8 درجة من عشرة أو (68 %).

وكان أفضل لاعبي ليفربول خلال المباراة هو كورتيس جونز، الذي حصل على 8.1 درجة من عشرة.

يذكر أن رصيد محمد صلاح من الأهداف توقف هذا الموسم عند 24 هدفا، بينها 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في كأس إنجلترا، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وتعثر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في 6 مبارايات بالخسار و8 مرات تعادل، بصورة جعلته يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.