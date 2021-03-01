الشناوي يغيب عن تدريبات الأهلي المصري بسبب الإصابة

حصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الاثنين، بسبب كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، منح الشناوي راحة سلبية بسبب تلك الكدمة.

ولفتت إلى أن "الشناوي غاب عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب التتش في الجزيرة، بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس الأحد، في الدوري المصري الممتاز".

ومن المقرر أن ينتظم الشناوي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، خاصة أن الفريق استأنف تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، مشيرة إلى أنه من المقرر إقامتها يوم 6 مارس/ آذار الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.