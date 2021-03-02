ليفربول ينعى أسطورته إيان سانت جون

نعى نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه السابق، إيان سانت جون، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وكتب الريدز بحسابه على تويتر: "نشعر بحزن عميق لرحيل أحد أساطير آنفيلد إيان سانت جون".

وأضاف: "قلوب الجميع في نادي ليفربول مع عائلة وأصدقاء إيان في هذا الوقت الحزين والصعب .ارقد بسلام، إيان سانت جون 1938-2021".

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021. — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021

كان سانت جون لاعبا أساسيا في فريق "ليفربول العظيم"الذي تم تجميعه في الستينيات من قبل بيل شانكلي حيث صعد من دوري الدرجة الثانية ليفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1965، وسجل سانت جون هدف الفوز في المباراة النهائية.

وأمضى سانت جون 10 سنوات في آنفيلد بعد انتقاله بمبلغ 37500 جنيه إسترليني من نادي مذرويل الأسكتلندي في يونيو/حزيران 1961، وهو مبلغ قياسي في ذلك الوقت، وسجل الأسطورة الراحل للنادي 118 هدفا في 424 مباراة.

وقالت عائلته في بيان: "بقلب حزين علينا إبلاغكم أنه بعد مرض طويل فقدنا زوجا وأبا وجدا".

وأضافت: "توفي بسلام مع عائلته على فراشه نود أن نشكر جميع العاملين في مستشفى آرو بارك على عملهم الشاق وتفانيهم خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية".