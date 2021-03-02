افتراض وفاة أشرف بن شرقي بكورونا يثير غضبا واسعا في مصر... صور

وافترض واضع الامتحان في أحد الأسئلة وفاة اللاعب المغربي مهاجم الزمالك أشرف بن شرقي بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في مصر، ثم بعد وفاته تظهر مشكلات حول تركته الضخمة بين أرمتله وأولاده من جهة وشقيق مصري للاعب المتوفى يقيم بمركز جهينة بسوهاج من جهة أخرى، وفقا لإعلام مصري.

وبحسب صورة ورقة الأسئلة، يفترض واضع الامتحان أن هذه المشكلات بين شقيق ابن شرقي مع أرملة اللاعب وأبنائه حول الميراث، انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة ويضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

ونشر نشطاء جماهير الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع "فيسبوك"، مع اسم الدكتور واضع الامتحان وصورته، مع تعليقات غاضبة تطالب إدارة النادي بسرعة مقاضاته.

وأشرف بن شرقي لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي مع نادي الزمالك، وفي يوليو/تموز 2019 وقع عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم حتى 2022.