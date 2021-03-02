الاتحاد السعودي لكرة القدم يعاقب نجم الهلال بـ 20 ألف ريال

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، قد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لتغيبه عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع نادي النصر.

وعللت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي معاقبتها للدوسري بأنه رفض إجراء المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش انتر فيو"، عقب نهاية مباراة النصر.

وأكدت أن العقوبة هي دفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال سعودي، مشددة على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 من اللائحة.

وبالإضافة للدوسري فقد قررت اللجنة أيضا معاقبة فريق الهلال بتغريمه 10 آلاف ريال معللة بحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أثناء مباراة النصر، وفقاً لتقرير حكم المباراة.

وفي المقابل قررت اللجنة معاقبة رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، لقيامه بالدخول إلى أرض الملعب، وفقاً لتقرير مراقب مباراة الهلال وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال سعودي، إضافة إلى تغريم الفريق نفسه 22 ألف و500 ريال نظرا لتأخره في النزول إلى الملعب بداية الشوط الثاني، حسبما جاء في تقرير مراقب المباراة.

إضافة إلى ذلك فقد غرمت اللجنة وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، ألف ريال سعودي، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وفقاً لتقرير المراقب الصحي لمباراة الهلال.

وكان الهلال قد خسر أمام النصر، بهدف دون رد، بالجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.