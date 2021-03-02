تركي آل الشيخ يثير الجدل بعد نشر صور لعدد من لاعبي كرة القدم

أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، جدلا واسعا على مواقع التواصل في المملكة بعد نشر صور لعدد من لاعبي كرة القدم.

ونشر آل الشيخ صورا لعدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، من أبرزهم لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق محمد نور، ولاعب الهلال المعتزل حديثا محمد الشلهوب.

وعلق تركي آل الشيخ على الصور عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "يمكن ليه لأ؟".

يمكن 😎 ليه لا 😍 pic.twitter.com/WjCutjjIEY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2021

وتوقع المتابعون أن تركي آل الشيخ يقصد أنه قد يتكفل بتنظيم مهرجانات اعتزال لهؤلاء اللاعبين، حيث أنه تفاعل مع تعليقاتهم بالإيجاب والقبول.

وكان آل الشيخ قد شغل، في وقت سابق، عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وحاليا يملك نادي "ألميريا" الإسباني.