بسبب مسحات كورونا... الزمالك يحذر من "عواقب سيئة"

وبحسب بيان نشره موقع "يلا كورة"، فقد أكد الزمالك أنه يخاطب الجهات المسئولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا.

وكانت مصادر قد أكدت أن اتحاد كرة القدم المصري قرر تعليق مسحات كورونا قبل المباريات، بسبب المديونيات التي تراكمت على الأندية، مطالبا إياها بتحمل التكاليف بشكل كامل.

وبناء عليه، فقد شاركت بعض الأندية في المباريات الأخيرة دون إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بسبب عدم قيام اتحاد الكرة بمخاطبة الشركة المسؤولة بالأمر.

وقال البيان: "بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات، فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسئولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا.

وأكد البيان أن إدارة الزمالك تحذر من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعا من قبل، مما يضع جميع الأندية "حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات" تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجرائها.

ولفت البيان إلى أنه إذ تتحمل إدارة اتحاد الكرة عملية تنظيم المسابقة ومن واقع مسئوليته عن الحفاظ على عناصر اللعبة، فإن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إيجاد آلية لضبط عملية المسحات بالمسابقة للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين.

كما شدد على ضرورة النظر بالاعتبار لارتباط عدد من الأندية المصرية بمشاركات أفريقية، وقد يتسبب هذا القرار في إصابة عدد من لاعبي تلك الفرق وتأثر مشاركتها في البطولات وهي التي تمثل مصر فيها.