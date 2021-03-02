عرض سيارة مارادونا في مزاد وتوقعات ببيعها بثمن باهظ

من المقرر أن يتم عرض سيارة بورشه امتلكها لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في آخر مواسمه في أوروبا للبيع في مزاد، هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قاد مارادونا السيارة الفضية وهي من طراز بورشه 911 إنتاج عام 1992 إلى التدريبات والمباريات حين كان يلعب في فريق إشبيلية الإسباني في موسم 1992-1993.

وكان هذا هو الموسم الأخير للاعب الأرجنتيني في أوروبا بعد أن قضى فترة إيقاف استمرت 15 شهرا بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

ونقلت الوكالة عن غريغوري تيوتنز خبير السيارات في دار بونامز للمزادات في منشأة تخزين في بلجيكا أن مارادونا تسلم السيارة جديدة تماما.

وتوقع أن تباع السيارة بثلاثة أضعاف قيمة سيارة من نوعها، بسبب مكانة مالكها السابق.

ومن المقرر أن يتواصل المزاد عبر الإنترنت بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى العاشر من مارس/ آذار.

وتقدر قيمة السيارة بنحو 200 ألف يورو (240800 دولار) لكن تيوتنز قال إن دار بونامز تتوقع أن تباع بثمن أكبر.