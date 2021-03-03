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    أنطونيو كونتي

    بعد إشارته الخارجة لرئيس يوفنتوس... مدرب إنتر ميلان يتوعدهم بإنجاز غائب منذ 11 عاما

    © REUTERS / David Klein -/File Photo
    رياضة
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    توعد المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، فريق يوفنتوس بإنجاز غائب منذ 11 عاما.

    وجاءت تصريحات كونتي، التي نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، بعدما كشفت تقارير إخبارية إيطالية عن إشارته الخارجة بحق رئيس يوفنتوس، في اللقاء الذي جمعهما قبل أسابيع.

    © REUTERS / DANIELE MASCOLO
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    وفاز النيراتزوري على اليوفي بثنائية نظيفة في يناير/كانون الثاني الماضي، في مباراة تضمنت توجيه كونتي إشارة خارجة لرئيس اليوفي، أندريا أنيلي، قبل أن يعتذر عنها في وقت لاحق.

    وقال كونتي في تصريحاته الأخيرة إن فوز الإنتر على اليوفي يناير الماضي، زاد ثقة لاعبيه في قدرتهم على حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما هذا الموسم.

    وفاز إنتر بخمس مباريات متتالية في الدوري، ليوسع صدارته إلى أربع نقاط عن ميلان الثاني، ويتفوق بسبع نقاط على يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

    وقاد كونتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس في بداية حملة العملاق الإيطالي لحصد تسعة ألقاب متتالية، إنتر ميلان للحصول على مركز الوصيف في موسمه الأول مع الفريق العام الماضي وأنهى المسابقة متأخرا بنقطة واحدة عن فريقه السابق يوفنتوس.

    لكنه يعتقد أن الانتصار 2-صفر في "جوزيبي مياتزا" في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، زاد آمال إنتر في الفوز بأول ألقابه في الدوري منذ موسم 2009-2010.

    وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بارما غدا الخميس: "فزنا هذا العام على منافس حصد آخر تسعة ألقاب للدوري ونرغب في تكرار هذا الأمر.

    رونالدو من مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
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    وتابع بقوله: "إنه أمر بالغ الأهمية لأن يوفنتوس فاز علينا ذهابا وإيابا الموسم الماضي ليفرض هيمنته".

    واستمر قائلا: "الانتصار على يوفنتوس زاد ثقتنا بأنفسنا. بعد عام ونصف العام معا يجب أن نتطور فرديا وجماعيا فيما يتعلق بالقوة الذهنية والنهم للفوز".

    واستدرك كونتي، قائلا: "تتبقى 14 مباراة ويجب أن نظهر للجميع تطورنا وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك، الفوز بلقب الدوري".

    وإنتر أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 60 هدفا في 24 مباراة، لكن كونتي يعتقد أن فريقه يحتاج إلى التحسن.

    وقال كونتي: "يمكننا تحسين مستوى الدقة أمام المرمى، لأننا نصنع الكثير من الفرص للتسجيل... ينبغي أن نكون أكثر حسما".

    وسيكون إنتر ميلان المرشح للفوز أمام بارما صاحب المركز 19 والذي لم يحقق أي انتصار في 16 مباراة في كل المسابقات، لكن كونتي رفض الاستهانة بالمنافس.

    وقال مدرب إنتر: "أتوقع مواجهة صعبة. تسببوا لنا في مشاكل كثيرة في السابق. حققنا انتصارا واحدا وتعادلين أمامهم منذ وصولي إلى هنا".

    وأردف بقوله: "يحتل بارما مركزا سيئا حاليا لكنه يملك الخبرة والكفاءة إضافة إلى مدرب كبير ويجب أن نتحلى بالحذر".

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