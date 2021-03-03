الأهلي يوقف محمود كهربا شهرا... ومصادر تكشف تفاصيل مثيرة

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 3 مارس/آذار، إيقاف لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري.

وأرجع الأهلي العقوبة بحق كهربا، بسبب "عدم الالتزام"، من دون أن يوضح أي تفاصيل.

وأرجعت صحيفة "الدستور" ذلك القرار إلى حضور كهربا، لأحد الأفراح، وقيامه بإشعال الشماريخ، ما قد يسبب أزمات للفريق لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولكن مصادر لموقع "في الجول"، قالت إن السبب الحقيقي للعقوبة هو خلاف نشب بين كهربا والمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بدأ عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حينما دخل موسيماني إلى غرفة خلع الملابس وبدأ في مصافحة اللاعبين، ولكن كهربا رفض مصافحته وقال له بالإنجليزية "غو... غو (اذهب... اذهب)"، وهو ما أثار غضب المدرب الجنوب أفريقي.

سبب إيقاف كهربا وتغريمه هو خناقة مع موسيماني.. التفاصيل في #الماتش بعد قليل — هاني حَتْحُوت (@HHathout) March 3, 2021

​وحاول بعدها كهربا الاعتذار لموسيماني، ولكن إدارة الأهلي قررت إصدار تلك العقوبة كإجراء مؤقت مبدئي، بعدما أصر موسيماني على فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب نهائيا.

كما أكد الإعلامي المصري، هاني حتحوت، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن سبب إيقاف وتغريم كهربا هو خلافه مع موسيماني، وليس حضوره الزفاف أو الشماريخ.