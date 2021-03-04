بعد انتفاضة "مذهلة" أمام أشبيلية… برشلونة يبلغ نهائي كأس إسبانيا

انتفض برشلونة من تأخره بهدفين في مباراة الذهاب ليفوز 3-صفر على ضيفه أشبيلية بعد وقت إضافي أمس الأربعاء ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بتفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت هدف الحسم بضربة رأس في بداية الوقت الإضافي بعدما منح عثمان ديمبلي التقدم لبرشلونة بعد 12 دقيقة وأدرك جيرارد بيكي التعادل في مجموع المباراتين في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد فرناندو لاعب أشبيلية، بحسب رويترز.

Y así fue la remontada de la serie para pasar a la final de Copa del Rey, gracias a la atajada del penalty de Ter Stegen y el gol de Gerard Piqué en la agonía del partido para mandarlo al tiempo adicional donde el FC Barcelona venció al Sevilla 3-0 con gol de Braithwaite pic.twitter.com/V1MO4uzbQL — Mark (@MarkInsider) March 4, 2021

ولجأ أشبيلية للدفاع منذ البداية لكنه أهدر فرصة لإدراك التعادل في بداية الشوط الثاني عندما أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء.

Barcelona vs Sevilla: Menang 3-0, Blaugrana ke Final Copa del Rey https://t.co/9lp9ZSaZ6x pic.twitter.com/ibOFtR9xPR — MedcomID (@medcom_id) March 4, 2021

ويلعب برشلونة ضد ليفانتي أو أتليتيك بيلباو في النهائي في أشبيلية في 17 أبريل/ نيسان إذ سيسعى الفريق القطالوني لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 31.