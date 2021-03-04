تعليق قوي من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات مع صحيفة "المصري اليوم"، أن "الأيام دائما ما تثبت صحة موقفه في معظم الأمور على الساحة الرياضية خصوصا حول محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بعد إيقافه وتغريمه ماليا علي خلفية سلوكه مع موسيماني مدرب الأهلي".
وقال منصور، "سبق وحذرت إدارة الأهلي ومحمود الخطيب من سلوكيات كهربا، وراهنت على إثارته المشاكل والأزمات لكن دون جدوى"، متابعا: "محمود الخطيب يدفع الآن ثمن خطف كهربا ومساعدته على الهروب من الزمالك لذلك سبق وقلت للخطيب إن كهربا هو هديتي لأخويا لكن يبدو إن الهدية كانت سودة ومنيلة".
ومضى قائلًا: "هذه ليست المرة الأولى لأزمات كهربا ولن تكون الأخيرة، ويكفي أنه سبق وأخل بكل قيم ومبادئ الأهلي وتم تغريمه مليون جنية لكن للأسف لم يتوقف أحد عن الجرم والمصيبة التى افتعلها كهربا ليعاقب بمليون جنيه".
وأعلن نادي الأهلي المصري، مساء أمس الأربعاء، إيقاف لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري. وأرجع الأهلي العقوبة بحق كهربا، بسبب "عدم الالتزام"، من دون أن يوضح أي تفاصيل.
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