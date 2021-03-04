مدرب ليفربول يجهز خطة "خبيثة" لحل مشكلة مثلث "صلاح – ماني – فريمينو" أمام تشيلسي

كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن تجهيزه خطة جديدة يمكنها أن تحل مشكلة العقم التهديفي للمثلث الشهير "صلاح – ماني – فريمينو".

ويستعد ليفربول، مساء اليوم الخميس 4 مارس/آذار، لمواجهة تشيلسي، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" في محاولة للريدز لاستعادة نغمة الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إنه يجهز حاليا تعديلات واسعة في طريقة هجوم ليفربول، سبق واختبرها في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد، التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

وتتمثل تلك التعديلات في وضع المزيد من اللاعبين في مراكز التهديف، وعدم التركيز على الثلاثي الشهير، الدولي المصري، محمد صلاح، والسنغالي، ساديو ماني، والبرازيلي، روبرتو فريمينو.

وتابع المدرب الألماني، قائلا: "في النهاية إنها إجابة سهلة، كان الأمر يتعلق بإحضار عدد كافٍ من اللاعبين، وإشراك عدد كافٍ من اللاعبين، في مراكز التهديف، ثم تدريبهم على للمسات الأخيرة. هذا هو ما حدث، وما نطوره، وسنطوره أمام تشيلسي".

واستمر بقوله: "نحاول المحافظة على الضغط ونعمق الضغط، ونستخدم عددا كافيا من اللاعبين للضغط، وعلينا التحلي بالمرونة الشديدة لنتمكن من الصمود".

وقال كلوب: "أعتقد أن تلك التعديلات أثبتت نجاحها أمام شيفيلد، وسنحاول تطبيقها أمام تشيلسي، وأعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا لتنجح".

وأردف قائلا: "نحن غالبا ما نكون مستحوذين على الملعب، لكننا نواجه مشكلة في التهديف، لذلك كان علينا إعادة ترتيب الخط الهجومي، لنتمكن من تحقيق نتائج مختلفة".

وتراجع ليفربول للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.