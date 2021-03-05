"لاتزال هناك فرصة".. وايت يعلق على إمكانية عودة نورمحمدوف للحلبة

صرح دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، بأن الروسي حبيب نورمحمدوف، لايزال لديه الفرصة للعودة الى الحلبة.

وقال وايت في مؤتمر عرض على اليوتيوب "سنلتقي يوم السبت او الأحد لتناول العشاء، هناك عدد من النزالات نريد ان تبدأ من صاحب المرتبة التاسعة ولغاية الاول، ستكون نزالات مذهلة، ويمكن جميع المقاتلين، وفي حال وجد حبيب عرضا جيدا فإنه سيقبل القتال، ولم يبدي حبيب رأيه بعد قائلا "دعني وشاني وتوقف عن طرح هذا السؤال".

يذكر بأن نورمحمدوف أنهى مسيرته في أكتوبر 2020 بعد فوزه على الأمريكي جاستن جايتجي، الذي أصبح رقمه التاسع والعشرين في 29 معركة، بحسب ما نقل موقع "ر سبورت".

هذا وأعلن الروسي أكثر من مرة أنه لا يخطط لاستئناف مسيرته المهنية ويريد الخروج من أجواء المنافسة في أقرب وقت ممكن.