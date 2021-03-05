جامعة كرات تنجو بأعجوبة من سقوط كرسي الحكم عليها...فيديو

كان من الممكن أن تنتهي مباراة تنس في إسبانيا بمأساة بعد انهيار كرسي الحكم في منتصف المباراة، وكاد يسحق فتاة الكرة التي تمكنت من القفز إلى مكان آمن في اللحظة الأخيرة.

وقع الحادث، يوم الخميس، في Gran Canaria Challenger في لاس بالماس، حيث كان الصربي نيكولا ميلوجيفيتش يواجه النجم المحلي إدوارد إستيف لوباتو في مباراة دور الـ16.

خلال المجموعة الثانية عندما غادر الحكم مكانه للتحقق من علامة على الملعب الطيني، هبت عاصفة من الرياح على كرسيه لينهار سريعا، وكاد يصطدم بفتاة الكرة التي تقف بجانبه.

لحسن الحظ، استجابت الفتاة بسرعة وتجنبت الكرسي الثقيل الذي كان يمكن أن يصيبها بجروح خطيرة.

سارع اللاعبون والمسؤولون على الفور لمساعدتها، وسمع أحدهم يسأل عما إذا كانت على ما يرام بعد ما حصل، لتجيب أنها بخير.