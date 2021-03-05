كومان يعترف بغموض مصيره مع البارسا...فيديو

وقال كومان، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أوساسونا في الدوري خارج الديار غدا السبت: "ليس الأمر بيدي. الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي يستمر لعام آخر بعد نهاية هذا الموسم. بعد يومين سيكون هناك رئيس جديد للنادي وستكون له كلمته. أركز فقط على الفوز بالمباريات. ما خارج ذلك ليس في يدي".

وأضاف: "لدينا الكثير من المباريات ولا يوجد وقت للتفكير في أي شيء آخر. في نهاية اليوم الرئيس الجديد سيقرر، ولقد سئمت من هذه الأسئلة".

وبشأن الداربي بين الريال وأتليتيكو مدريد، قال المدرب الهولندي إن برشلونة سيدعم منافسه التقليدي ريال مدريد بالنظر لفارق النقاط مع أتلتيكو: "من الأفضل دائما أن يفقد المتصدر النقاط، لكن يجب أولا أن نفوز".

ويتأخر برشلونة بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر وخاض مباراة أكثر، لكنه يملك فرصة الاستفادة من مواجهة المتصدر لمنافسه وجاره ريال مدريد بعد غد الأحد.